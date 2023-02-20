Этот таинственный мир

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • джоzef Nevazno
    а до первоисточника то не добраться. аффтор учи технику COPY-PASTE, пожалуйста!!!Работа с камнем
  • Александр
    Караул! Срочно мобилизовать все ресурсы вселенной, на ИЕГЕМОНА снова покушаются.Загадка сбитых на...
  • DIMA CHEPA
    Инопланетяне предупреждают дебоширов на планете "Земля"!!!Загадка сбитых на...

Почему в прошлом люди "выглядели старше"?

Почему в прошлом люди "выглядели старше"?

Студенческая вечеринка в начале 1970-х Если вы когда-нибудь просматривали старые фотоальбомы своих родственников, когда они были молодыми, или смотрели старые телепередачи, то, возможно, вам приходила в голову такая мысль: какого черта эти подростки выглядят так, будто они повязаны ипотекой и озабочены маленькой пенсией по дороге на обследование простаты в районную поликлинику? Конечно, отчасти это предвзятость выборки (может кто-то и удивится, но не все стареют одинаково быстро), но есть ли доля правды в этой идее? Можно сказать, что да.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх