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Регионы России

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Рамзан Кадыров награждён знаком «Почетный архитектор России» и получил звание генерала

Рамзан Кадыров награждён знаком «Почетный архитектор России» и получил звание генерала

7 октября в Грозном состоялась церемония, посвящённая присвоению железнодорожной станции имени Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики и Героя России.

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