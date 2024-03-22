На кладбище только вплавь 😱😱😱 Жители станицы Староаннинской сообщают о стремительно прибывающей воде.
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На кладбище только вплавь 😱😱😱 Жители станицы Староаннинской сообщают о стремительно прибывающей воде.