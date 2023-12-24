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Путин отметил значительные успехи Азербайджана под руководством Алиева

Путин отметил значительные успехи Азербайджана под руководством Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения и отметил, что под его руководством Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной сферах.

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