Путин отметил значительные успехи Азербайджана под руководством Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения и отметил, что под его руководством Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной сферах.
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