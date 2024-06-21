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Крупная война с Россией. НАТО прорабатывает логистику

Крупная война с Россией. НАТО прорабатывает логистику

НАТО не теряет времени даром, и явно готовится к войне с Российской Федерацией. На данный момент Североатлантический альянс занят прорабатыванием логистики для дальнейших боевых действий.

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