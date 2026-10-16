“Records are made to be broken. But I take no pleasure in other people’s pain.” — Anthony Scaramucci, on X, on Katie Zacharia lasting less than half the 11 days he did in Donald Trump’s White House.
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