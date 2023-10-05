Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Необычный цветок спицами

Необычный цветок спицами

Вяжем эффектный цветок — украшение для шапочки спицами . Вязать цветы для украшения крючком — дело обычное, но вот как сделать аналогичное украшение спицами, это редко можно встретить, поэтому привожу полное описание процесса.

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Комментарии
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F I
симпатиШно .мило
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13 час.

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