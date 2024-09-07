Более тысячи мероприятий пройдут в Москве в День города

Москва отмечает 877 годовщину со дня основания. В честь знаменательного события в эти выходные в столице пройдут более тысячи мероприятий: парад трамваев и выставка ретротехники, световые шоу и выступления музыкальных коллективов, многочисленные ярмарки и спортивные турниры.
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