Более тысячи мероприятий пройдут в Москве в День города

Москва отмечает 877 годовщину со дня основания. В честь знаменательного события в эти выходные в столице пройдут более тысячи мероприятий: парад трамваев и выставка ретротехники, световые шоу и выступления музыкальных коллективов, многочисленные ярмарки и спортивные турниры.