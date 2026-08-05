Тотальный блэкаут накрыл Грузию уже третий раз за 2 недели. Без электричества остались Тбилиси и другие города.
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Тотальный блэкаут накрыл Грузию уже третий раз за 2 недели. Без электричества остались Тбилиси и другие города.
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