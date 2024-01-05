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МЧМ-2024. США сыграют со Швецией в финале, Чехия и Финляндия встретятся в матче за бронзу

Чехия и Финляндия разыграют бронзовые награды. Турнир проходит в шведском Гетеборге. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.

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