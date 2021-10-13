Антонов: РФ и США достигли конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности.
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