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Антонов: РФ и США достигли конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности.

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