Воздушный бой: F-16 отчаянно маневрировал, от двух атак пилот уклонился, но третья ракета С-400 его достала

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СССР-Россия

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Комментарии
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И
Иринушка
Бейте эту мразь, мужики. Выжигайте, как чуму.
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11 час.
Silver Kont
Только полное уничтожение бандеровской мрази после всего ими содеянного!
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11 час.
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