Воздушный бой: F-16 отчаянно маневрировал, от двух атак пилот уклонился, но третья ракета С-400 его достала

На Сумском направлении наши прорвали границу в районе Александрии и наступают на Мирополье — враг поднял авиацию, но понёс потери В Курской области завершается операция по окончательному уничтожению оккупантов.
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