Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» Комкова просит освободить ее

В Октябрьском районном суде города Новосибирска будет рассмотрено прошение адвоката Танзили Комковой, осужденной по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, об освобождении от наказания по причине болезни.
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