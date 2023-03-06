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«Связка Смолов — Кокорин была лучшей в российском футболе. Слава богу, Федор теперь с Тюкавиным играет». Степашин о форвардах «Динамо»

«Связка Смолов — Кокорин была лучшей в российском футболе. Слава богу, Федор теперь с Тюкавиным играет». Степашин о форвардах «Динамо»

Сергей Степашин высказался о нападающих «Динамо». Член совета директоров бело-голубых поделился мнением после матча с «Крыльями Советов» (1:0) в Мир РПЛ.

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