Сотрудничающие с тульской компанией «Е-ХАУС» подрядчики начали подавать в суд

Иск подан от ООО «Эллер», которое занимается производством бетонных и гипсовых изделий. Компания требует взыскать с «Е-ХАУС» более 3,5 миллиона рублей, что включает задолженность за поставленный товар, неустойку и расходы на услуги.
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