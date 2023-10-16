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Диетолог раскрыла пользу орехов для организма

Диетолог раскрыла пользу орехов для организма

Орехи не редко включают в свой рацион люди, соблюдающие диету и нормы правильного питания. Однако важно помнить, что для здорового образа жизни в день достаточно употреблять не более ста граммов кешью, арахиса, фундука или грецких орехов.

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