США готовят смену власти в Грузии по итогам выборов в парламент 26 октября с помощью грузинского президента Саломе Зурабишвили, в стране может произойти «цветная революция», сообщает Служба внешней разведки России.
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