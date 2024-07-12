Минфин: доля льготной ипотеки в общем объеме выдач будет существенно выше 50%

В ближайшие несколько лет доля льготной ипотеки в общем объеме выдач не сократится до целевого уровня в 25%, а будет «существенно выше» 50%, считает замминистра финансов Иван Чебесков, его цитируют «Известиям».
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