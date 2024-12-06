РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Президента Грузии поймали на лжи из-за призывов к детям выходить на митинги

Прозападный президент Грузии попалась на откровенной лжи. Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу грузинского телевидения неожиданно заявила, что никогда не призывала несовершеннолетних выходить на антиправительственные митинги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Салома хорошо горит....надо поддать огня в задницу,пусть валит в лягушатник и там квакает макаронине.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх