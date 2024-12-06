Президента Грузии поймали на лжи из-за призывов к детям выходить на митинги

Прозападный президент Грузии попалась на откровенной лжи. Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу грузинского телевидения неожиданно заявила, что никогда не призывала несовершеннолетних выходить на антиправительственные митинги.
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