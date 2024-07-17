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Спасённые от мобилизации украинцы назвали условия мира: Результаты заставят опешить даже экспертов

Спасённые от мобилизации украинцы назвали условия мира: Результаты заставят опешить даже экспертов

Спасённые от мобилизации украинцы назвали свои условия мира. Несмотря на то что 44% жителей выступают за начало мирных переговоров, ещё 82% респондентов полагают, что победа достижима, если Запад поставит новое оружие.

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Комментарии
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петр кузнецов
экий парадокс ,нашли среди кого вести опрос, они  там живут подачками пока идёт, война поэтому так же любят окраину ,как Абрам Родину....
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13 час.

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