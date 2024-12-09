Поставщика алкогольной продукции обвинили в уголовном преследовании

На высшем государственном уровне уже многие годы декларируется нетерпение к вмешательству правоохранительных органов в споры хозяйствующих субъектов и давление на бизнес посредством уголовного преследования.
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