Пикник, поход, шашлыки: какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам

В самый разгар сезона отдыха на природе не стоит забывать и об окружающей среде. Сейчас ситуация по сохранению экологии находится на высоком уровне, однако неотъемлемой помощью для сохранения лесов и парков является соблюдение правил поведения в подобных местах.
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