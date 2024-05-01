Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 585 подписчиков

Пикник, поход, шашлыки: какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам

Пикник, поход, шашлыки: какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам

В самый разгар сезона отдыха на природе не стоит забывать и об окружающей среде. Сейчас ситуация по сохранению экологии находится на высоком уровне, однако неотъемлемой помощью для сохранения лесов и парков является соблюдение правил поведения в подобных местах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх