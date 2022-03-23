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Смоленский омбудсмен принял участие в заседании Совета при прокуратуре

В прокуратуре Смоленской области прошло заседание Общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса, участие в котором принял постоянный член совета — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков.

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