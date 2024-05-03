Россию ждет трансформация экономики

Долгосрочное планирование бюджета станет основой для трансформации российской экономики. Так эксперты трактуют совещание президента России Владимира Путина с членами правительства по экономическим вопросам, которое прошло 3 мая.
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