РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа перед переговорами в Кремле.