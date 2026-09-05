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Газета.ру

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РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа

РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа перед переговорами в Кремле.

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