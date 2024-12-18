Резкий поворот в СВО. Белоусов принял волевое решение

СБ Сергей Бунцов Сначала СВО ВСР успешно продвинулись, но потом ВСУ снабдили техникой НАТО и пришлось даже отступать, но теперь опять преимущество ВСР, нужная и разнообразная техника появилась и тактический опыт.

Владимир Бурмистров Обхват, обход, окружение, блокировка - всему этому нас учили в военных училищах фронтовики на опыте Великой Отечественной. Кто учил Герасимова? Или одно из двух?