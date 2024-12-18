Военкор Александр Сладков обратил внимание на изменения в тактике проведения специальной военной операции.
Резкий поворот в СВО. Белоусов принял волевое решение
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Сначала СВО ВСР успешно продвинулись, но потом ВСУ снабдили техникой НАТО и пришлось даже отступать, но теперь опять преимущество ВСР, нужная и разнообразная техника появилась и тактический опыт.
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11 час.
Владимир Бурмистров
Обхват, обход, окружение, блокировка - всему этому нас учили в военных училищах фронтовики на опыте Великой Отечественной. Кто учил Герасимова? Или одно из двух?
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9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Однако такие манёвры проводятся если возможно
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9 час.
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