Собянин: в районе Внуково открыта школа на 2100 учеников

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что в столичном районе Внуково была открыта школа на 2,1 тысячи учеников.
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