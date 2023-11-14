Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии

ВМ

Владимир Минаков

"дала концерт в зоне конфликта. " Концерт в зоне конфликта? А ракеты там уже не прилетают? Сколько ни учит ситуация больше трёх не собираться, а всё отдельных тянет, как в мирное время, толпу собрать... Когда уже мудрость и опыт заставят мозги включать...