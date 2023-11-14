Интересная жизнь с Vera Star Наконец раскрыты все тайны недавнего визита примадонны в Россию, стало известно кто лоббирует её интересы и в чём заключалась та самая тайная сделка, вокруг которой ходило столько разговоров.
Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии
Комментарии
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Владимир Елкин
Её шкурный интерес, как и интерес многих других скоморохов, подогревается необоснованно колоссальными выплатами гонораров!...за наш, российский бюджетный, счет!
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
"дала концерт в зоне конфликта. " Концерт в зоне конфликта? А ракеты там уже не прилетают? Сколько ни учит ситуация больше трёх не собираться, а всё отдельных тянет, как в мирное время, толпу собрать... Когда уже мудрость и опыт заставят мозги включать...
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3 час.
а
анатолий
Зачем лить помои на бабушку ,не будь таких как Песков про сбежавших уродов давно бы все забыли.
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2 час.
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