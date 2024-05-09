Будущий напарник Никулина горел в Т-34, а клоун Вяткин импровизировал под бомбами

Злые шутки над гитлеровским "зверьем" и импровизации под бомбами — в годы Великой Отечественной войны советские клоуны не только выступали перед бойцами в составе фронтовых агитбригад, воодушевляя бойцов, но и сами воевали с оружием в руках.
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