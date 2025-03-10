Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Государственная поддержка будет оказана людям с инвалидностью, гражданам, потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или он недостаточен для назначения страховой пенсииС 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%.