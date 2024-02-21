Врач Шуппо провела анализ и рассказала, что может привести к ранней деменции

Главная причина ранней деменции – не генетика. Риск заболевания увеличивают определенный образ жизни, иммунитет, социальная активность, диета, сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
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