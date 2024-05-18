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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Клопп завел инстаграм, где попрощался с болельщиками «Ливерпуля». На него подписались 1,2 млн человек меньше чем за сутки

Воскресная игра против «Вулверхэмптона» станет последней для немца в «Ливерпуле».  Клопп завел аккаунт в инстаграме под псевдонимом kloppo, чтобы попрощаться с болельщиками.

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