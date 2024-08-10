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Готовимся к школе

Готовимся к школе

Клауди составила полезный чек-лист! Готовимся к школе Август – самое подходящее время, чтобы оценить готовность вашего ребенка к школе!Разговор о школеБеседы о том, чем ваш ребенок собирается заниматься в школе и что его ждет, помогают ему справиться с тревогой и нежеланием возвращаться к урокам.

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