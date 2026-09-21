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Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине

Миллионные убытки при военных закупках выявили на Украине

Служебная халатность во время закупок для военных подразделений нанесла ущерб свыше двух миллионов гривен (около $45 тыс).

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