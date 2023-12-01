Тарифы на газ в Самарской области вырастут на 11%

В 2024 году в Самаре планируется повышение тарифов на газ для различных категорий потребителей.Новые тарифы были пересчитаны Департаментом ценового и тарифного регулирования региона, и согласно информации, предоставленной ГТРК "Самара", они начнут действовать с 1 июля 2024 года.