Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Сможет ли российская «Сфера» заменить ВС РФ американский Starlink

Серия арестов российских генералов в высшем руководстве Минобороны РФ после ухода на другую высокопоставленную должность в Совбезе РФ Сергея Шойгу наглядно свидетельствует о том, что не все ладно было в нашем военном ведомстве к моменту начала СВО на Украине и после.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх