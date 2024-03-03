СЕО Galaxy Digital Майкл Новограц: «Перед продолжением роста биткоина вероятна коррекция»

Майкл Новограц, генеральный директор компании Galaxy Digital, выразил уверенность в дальнейшем росте курса первой криптовалюты, однако считает, что перед этим ожидается некоторая коррекция и период консолидации.
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