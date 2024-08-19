В смертельном ДТП с самосвалом под Воронежем погибли 2 человека

ДТП произошло 19 августа в Аннинском районе на 303 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов».Сегодня днём, 19 августа, около 15:30, в Аннинском районе на 303 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов», 47-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Фиат», при обгоне допустила выезд на «встречку», где столкнулась с самосвалом «Вольво».