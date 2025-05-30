Петербург начал тестировать трамваи с искусственным интеллектом

В Санкт-Петербурге начались тесты общественного транспорта с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на специалистов СПб ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
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