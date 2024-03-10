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Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада

Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот скоро таким предстоит убедиться, что мир иногда переворачивается, как песочные часы. Чтобы время могло течь дальше. И мы это видели и в момент распада СССР, и в момент его созидания. Но это были песочные часы только России. А сейчас будут перевернуты часы  всего мира.
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15 час.
Вадим Кузнецов
Как ни смешно, СССР/Россия оказалась в плане социального прогресса (термин научный, а не популистский) почему-то впереди планеты всей. Те болезни, которыми мы уже переболели, миру только предстоят. А у нас уже &quot;таблетка&quot;...
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15 час.
Natalija Osminina
Ну да!! Царская Россия /СССР/ Россия  уже этим переболела. Перенесла, выстрадала. Теперь по законам бумеранга всё это идет на Европу. А у нее прививки нет. Снежинки.
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14 час.

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