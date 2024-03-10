Natalija Osminina Вот скоро таким предстоит убедиться, что мир иногда переворачивается, как песочные часы. Чтобы время могло течь дальше. И мы это видели и в момент распада СССР, и в момент его созидания. Но это были песочные часы только России. А сейчас будут перевернуты часы всего мира.

Вадим Кузнецов Как ни смешно, СССР/Россия оказалась в плане социального прогресса (термин научный, а не популистский) почему-то впереди планеты всей. Те болезни, которыми мы уже переболели, миру только предстоят. А у нас уже "таблетка"...