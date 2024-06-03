Швейцария лишила себя нейтрального статуса

Швейцарские власти показали, что их страна больше не является нейтральной. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отвечая на вопрос, почему РФ отказалась ехать на конференцию по Украине, которая 15–16 июня пройдет в швейцарском Бюргенштоке.