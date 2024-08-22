Украинскому шпиону дали в Крыму 13 лет тюрьмы

В Верховном Суде Республики Крым завершилось рассмотрение уголовного дела, по которому 30-летний житель Гурзуфа был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).
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