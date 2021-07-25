Что психологу о человеке могут рассказать его переписки в мессенджерах

Стерва & К°ОбществоЧто психологу о человеке могут рассказать его переписки в мессенджерах Психологу, чтобы раскрыть всю подноготную человека, раньше было достаточно нескольких строк, написанных на листе бумаги.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad Wlad"Что психологу ..." *** Только то, что это ПСИХОЛУХ - безграмотный ЛУЗЕР считающий себя "специалистом".Vera DobryaginaДелать нечего - разбирать кто как пишет и почему...Марина МаксимоваПочему? Это интересно и важно, если человек тут для общения, а не тоько затем, чтобы выговориться самому.Vera DobryaginaТут? На этом сайте? И без психологов ясно, кто тут выговаривается)))Анна AnmiПримитивно написано. В жизни обычно всё сложнее))Комментировать
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