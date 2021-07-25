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Что психологу о человеке могут рассказать его переписки в мессенджерах

Что психологу о человеке могут рассказать его переписки в мессенджерах

  Психологу, чтобы раскрыть всю подноготную человека, раньше было достаточно нескольких строк, написанных на листе бумаги.

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Wlad Wlad
"Что психологу ..." *** Только то, что это ПСИХОЛУХ - безграмотный ЛУЗЕР считающий себя "специалистом".
Vera Dobryagina
Делать нечего - разбирать кто как пишет и почему...
Марина Максимова
Почему? Это интересно и важно, если человек тут для общения, а не тоько затем, чтобы выговориться самому.
Vera Dobryagina
Тут? На этом сайте? И без психологов ясно, кто тут выговаривается)))
Анна Anmi
Примитивно написано. В жизни обычно всё сложнее))

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