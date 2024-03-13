Запад не выиграет мировую войну

Нынешнее вооруженное противостояние в мире уже можно назвать мировой войной, третьей по счету. Пока она еще далеко не дошла до своей кульминации, но уже можно вполне определенно полагать, что западный мир эту войну не выиграет.
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