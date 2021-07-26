Досрочно открылась часть закрытого участка Сокольнической ветки московского метро

Станции Сокольнической ветки столичной подземки были досрочно открыты для пассажиров. Вновь работают станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" на "красной" линии, заявили представители метрополитена Москвы на странице в Twitter.
Станции Сокольнической ветки столичной подземки были досрочно открыты для пассажиров. Вновь работают станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" на "красной" линии, заявили представители метрополитена Москвы на странице в Twitter.
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