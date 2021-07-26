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Досрочно открылась часть закрытого участка Сокольнической ветки московского метро

Досрочно открылась часть закрытого участка Сокольнической ветки московского метро

Станции Сокольнической ветки столичной подземки были досрочно открыты для пассажиров. Вновь работают станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" на "красной" линии, заявили представители метрополитена Москвы на странице в Twitter.

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