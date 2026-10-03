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«Осталось дождаться Голода и Смерти»: чума в Иркутской области взбудоражила россиян

«Осталось дождаться Голода и Смерти»: чума в Иркутской области взбудоражила россиян

Телеканал "78" В Иркутской области — вспышка лёгочной чумы. 27-летняя сотрудница Иркутского НИИ противочумного института скончалась после заражения чумой.

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Александр Сысоев

Господа, у меня дача в нескольких километрах от Шелехова, Проезжал совсем недавно (два часа назад) недалеко от знаменитой теперь на всю страну больницы. Жив-здоров, чего и всем желаю. Прекратите истерику! Вам что, больше нечем заняться? Дайте настоящим профессионалам спокойно разобраться в этой непростой ситуации.