«Осталось дождаться Голода и Смерти»: чума в Иркутской области взбудоражила россиян

Телеканал "78" В Иркутской области — вспышка лёгочной чумы. 27-летняя сотрудница Иркутского НИИ противочумного института скончалась после заражения чумой.
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уже пошла новая информация что у девочки воспаление легких НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
Господа, у меня дача в нескольких километрах от Шелехова, Проезжал совсем недавно (два часа назад) недалеко от знаменитой теперь на всю страну больницы. Жив-здоров, чего и всем желаю. Прекратите истерику! Вам что, больше нечем заняться? Дайте настоящим профессионалам спокойно разобраться в этой непростой ситуации.