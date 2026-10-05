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Новости Брянска

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В студии «КП» прошла третья лекция спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

В студии «КП» прошла третья лекция спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

В Москве потребление воды за последние годы сократилось почти в два раза благодаря установке приборов учёта, модернизации инфраструктуры и выносу крупных предприятий за пределы города.

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