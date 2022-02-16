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В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО

В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО

Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов опроверг сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках.

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