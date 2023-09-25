Любопытно, однако

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Химия и жизнь. Чем можно опрыскать европейский сад?

Химия и жизнь. Чем можно опрыскать европейский сад?

КВАДРАТУРА  КРУГА Читая о том, что во время атак на Севастополь над Черным морем всегда висят американские или английские самолеты и БПЛА, якобы ведущие разведку, я припомнил, что в училище мы изучали так называемые выливные авиационные приборы (ВАП).

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Комментарии
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Игорь Меликов
Отличная идея! Тем более тем. что с содержимым можно пофантазировать. От смешного через предупредительного до позорного.
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2 час.
фарид сабиров
Надо гнать с эту шушеру от наших границ. Даже просто окружать их самолеты 5-10 наших истребителей и хоровод , что бы до поноса . Что бы при очередном приказать на полет , сразу рапорт на увольнение.
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Отличная идея...Остаётся только воплотить.Естественно,исполнители есть,а где же коммандиры,которые...
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1 час.

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