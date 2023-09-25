Химия и жизнь. Чем можно опрыскать европейский сад?

Отличная идея! Тем более тем. что с содержимым можно пофантазировать. От смешного через предупредительного до позорного.

фарид сабиров

Надо гнать с эту шушеру от наших границ. Даже просто окружать их самолеты 5-10 наших истребителей и хоровод , что бы до поноса . Что бы при очередном приказать на полет , сразу рапорт на увольнение.