20 фото спасенной львицы, обожающей обнимать своего человека, выказывая всю нежность

У многих дома есть кошки. Каждый раз, когда хозяева приходят с работы, пушистые питомицы спешат к входной двери, задрав высоко хвост, трутся о ноги, просятся на ручки, чтобы обнять своего любимого человека и полизать (или укусить) его за нос.