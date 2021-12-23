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20 фото спасенной львицы, обожающей обнимать своего человека, выказывая всю нежность

20 фото спасенной львицы, обожающей обнимать своего человека, выказывая всю нежность

У многих дома есть кошки. Каждый раз, когда хозяева приходят с работы, пушистые питомицы спешат к входной двери, задрав высоко хвост, трутся о ноги, просятся на ручки, чтобы обнять своего любимого человека и полизать (или укусить) его за нос.

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